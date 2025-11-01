50 Jahre ist es her, dass einer von Europas großen Regisseuren der Nachkriegszeit ermordet wurde. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Und wird es vermutlich auch nie.
01.11.2025 - 10:00 Uhr
Rom - Am Abend von Allerheiligen macht sich der italienische Filmemacher Pier Paolo Pasolini, einer der großen Namen des europäischen Kinos, auf die Suche nach Sex. In der Nähe von Roms Hauptbahnhof gabelt er einen jungen Stricher namens Giuseppe Pelosi auf. Am Ufer des Tiber gehen die beiden essen, in die Trattoria "Al Biondo Tevere". Dann fahren sie in Pasolinis Alfa Romeo 30 Kilometer weiter nach Ostia ans Meer. Am Morgen danach findet eine Spaziergängerin dort am Strand eine schlimm verunstaltete Leiche.