Die Sängerin präsentiert bei der Gala in Los Angeles erstmals ihren neuesten Song am Klavier - und schwärmt: Der fünfte Teil der Filmreihe sei für sie ein «Meisterwerk».
10.06.2026 - 11:59 Uhr
Los Angeles - US-Megastar Taylor Swift hat ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung am Dienstagabend (Ortszeit) setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You", wie auf Instagram-Videos des Animationsstudios Pixar zu sehen war. Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar.