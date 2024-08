Mehr als ein Dutzend Filme gehen für Deutschland ins Rennen um die Auslands-Oscars. Darunter ist auch ein Werk des nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammed Rassulof.

dpa 13.08.2024 - 12:20 Uhr

München - 13 Filme sind in der Vorauswahl für die deutsche Oscar-Einreichung. Darunter ist der neue Film des vor einigen Monaten nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammed Rassulof. "The Seed of the Sacred Fig" ist eine deutsche Koproduktion und erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie.