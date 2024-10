Der Stuttgarter Regisseur Joachim Lang kann sich freuen: Mit den Plagiatsvorwürfen gegen ihn hat sich die Jury des Landes-Filmpreises befasst und nach Prüfung entschieden, „Cranko“ als „herausragendes filmisches Werk“ gleich doppelt zu nominieren.

Uwe Bogen 30.10.2024 - 19:00 Uhr

An den Kinokassen ist der Spielfilm „Cranko“ von Joachim Lang ein Erfolg: Über 100 000 Besucherinnen und Besucher haben bereits das Biopic über den Vater des Stuttgarter Ballettwunders gesehen. Weil die Nachfrage seit der Gala-Premiere am 20. September im Opernhaus unverändert groß ist, läuft der Film von Donnerstag an bundesweit immer noch in 138 Kinos.