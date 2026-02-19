Mitte März werden die Oscars verliehen. Nun benennt die Filmakademie die ersten Helfer, die bei der Gala als «Presenter» auf der Bühne stehen. Den Auftakt machen vier Oscar-Preisträger.

Los Angeles - Vier Hollywood-Stars, die im vorigen Jahr Oscars als beste Haupt- und Nebendarsteller gewonnen hatten, werden bei der diesjährigen Gala als "Presenter" auf der Bühne stehen. Mikey Madison ("Anora"), Zoe Saldaña ("Emilia Pérez"), Adrien Brody ("Der Brutalist") und Kieran Culkin ("A Real Pain") sollen bei den 98. Academy Awards als Helfer mitwirken, wie die Filmakademie mitteilte.