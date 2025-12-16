Das Drama "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es bei der Oscar-Vorauswahl auf eine Shortlist von 15 Kandidaten in der Sparte International Feature Film geschafft. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt.

dpa 16.12.2025 - 20:13 Uhr

