2023 holte das Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» von Edward Berger vier Oscars. Nun ist der in Wolfsburg geborene Regisseur mit «Konklave» im Preisrennen - der Film kann auf sechs Globes hoffen.

dpa 09.12.2024 - 15:03 Uhr

Los Angeles - Edward Berger (54) ist in Hollywood wieder auf Erfolgskurs: Der Film "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs ist für sechs Golden Globes nominiert - und damit einer der großen Favoriten der Trophäenverleihung. Der Vatikan-Thriller (englischer Titel "Conclave") ist einer von sechs Kandidaten in der Top-Sparte "Bestes Drama".