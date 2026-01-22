Die Oscar-Anwärter sind jetzt bekannt. Auch ein in Niedersachsen geborener Filmkomponist hat Aussicht auf Hollywoods höchste Trophäe.

Los Angeles - Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter hat mit seiner Musik zum Drama "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao Chancen auf einen Oscar. Er wurde von der Filmakademie als einer von fünf Anwärtern in der Sparte "Beste Filmmusik" nominiert. Im Rennen sind unter anderem Ludwig Göransson ("Blood & Sinners"), Jonny Greenwood ("One Battle After Another") und Alexandre Desplat ("Frankenstein").

Das bewegende Drama "Hamnet" über die Familie Shakespeare dreht sich um Agnes (Jessie Buckley) und William Shakespeare (Paul Mescal), die den frühen Tod ihres elfjährigen Sohnes Hamnet verarbeiten müssen.

Der im niedersächsischen Hameln geborene Max Richter zog mit seinen Eltern als kleiner Junge nach Großbritannien. Er veröffentlichte Dutzende Soundtracks, darunter für die Filme "Waltz With Bashir", "Die Fremde", "Lore" sowie für Volker Schlöndorffs Roman-Verfilmung "Rückkehr nach Montauk".

Die Oscars werden am 15. März in 24 Sparten verliehen