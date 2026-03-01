In Krisenzeiten feiern Hollywoods Produzenten ihre Favoriten. Der Politthriller «One Battle After Another» gewinnt den Hauptpreis der Producers Guild Awards – und stärkt seine Chancen im Oscar-Rennen.
01.03.2026 - 12:13 Uhr
Los Angeles - Der Politthriller "One Battle After Another" hat bei den Producers Guild Awards den Hauptpreis gewonnen und damit seine Favoritenrolle im Rennen um die Oscars gestärkt. Die Auszeichnung der US-Filmproduzenten gilt als Barometer für die Oscars, die am 15. März verliehen werden sollen.