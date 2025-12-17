Seit Jahrzehnten wird die Oscar-Show live beim Sender Abc ausgestrahlt. Das soll sich ab 2029 ändern. Die Filmakademie hat einen Deal mit der Video-Plattform Youtube ausgehandelt.
Los Angeles - Die Oscar-Gala wird ab 2029 nicht mehr bei dem langjährigen Haussender ABC ausgestrahlt, sondern auf der Video-Plattform Youtube zu sehen sein. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt. Die Akademie und Youtube hätten einen fünfjährigen Deal ausgehandelt, hieß es in einer Mitteilung. Demnach beginnt das Streaming der Trophäenshow mit der 101. Oscar-Zeremonie im Jahr 2029. Youtube hat die weltweiten Rechte zunächst bis 2033.