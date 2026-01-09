Hollywoods Filmproduzenten geben die Favoriten für die begehrten Preise des Verbands bekannt - sie sind ein zuverlässiger Vorbote für die Oscars in der Top-Sparte «Bester Film».
09.01.2026 - 20:35 Uhr
Los Angeles - Der Horror-Film "Frankenstein", die Literaturverfilmung "Hamnet", der Politthriller "One Battle After Another" und der Rennsportfilm "F1" sind für den Spitzenpreis des Verbands von Hollywoods Filmproduzenten nominiert. Die vier Produktionen sind unter den insgesamt zehn Kandidaten, die die Producers Guild of America (PGA) als Favoriten bekanntgab. Die Auszeichnung gilt als Barometer für die Oscars, die am 15. März verliehen werden sollen.