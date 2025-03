Für „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“ gibt das Stadtarchiv eine einzigartige Sammlung von Filmen frei. Sie zeigen das Leben in Kriegszeiten, wenngleich mit Leerstellen. Warum sich das kein Stuttgarter entgehen lassen sollte.

Jan Georg Plavec 14.03.2025 - 14:00 Uhr

Der Film vom sogenannten Judenladen ist wahrscheinlich das sprechendste Beispiel dafür, wie Bilder die Geschichte formen sollen. Seit Anfang April 1941 gab es in Stuttgart wie in anderen Städten im deutschen Reich eine „Sonderverkaufsstelle für Juden“. Weniger harmlos ausgedrückt: Jüdische Stuttgarter Bürger durften nur noch in den Räumen einer ehemaligen Gaststätte in der Seestraße 39 Lebensmittel einkaufen – und auch nur so viele, wie ihnen aufgrund ihrer verminderten Ration zugeteilt wurden.