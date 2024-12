Die Filmschau läuft, die Projektoren rollen: Noch bis Sonntag herrscht Festivalstimmung am wichtigen Filmstandort Stuttgart. Im Programm wartet noch so manches Highlight, das nicht nur Cineasten ins Kino locken dürfte.

Mit einer glanzvollen Deutschlandpremiere des MFG-geförderten Spielfilms „Es geht um Luis“ startete am Mittwochabend die 30. Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart. Das Drama um den in der Schule gemobbten Sohn eines gestressten Ehepaars begeisterte das Publikum im ausverkauften Gloria Kino.

Festivalleiter Oliver Mahn begrüßte auf dem Roten Teppich unter anderem die Regisseurin Lucia Chiarla, die beiden Hauptdarsteller Max Riemelt und Natalia Rudziewicz, sowie den Ersten Bürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. Fabian Mayer, und den Geschäftsführer der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Carl Bergengruen.

Stunde der Stuttgarter Filmemacher

Zur Premiere strömten natürlich auch viele Stuttgarter in den Saal, um diese in den vielen Staus und Baustellen unserer Stadt spielenden Film zu sehen – darunter auch viele Taxifahrer, die bekanntlich eine ganz eigene Beziehung zur Verkehrssituation im Kessel haben. Nach diesem gelungenen Auftakt geht es jetzt mit großen Schritten weiter. Filme, Diskussionsrunden, Kinderprogramm, zum Abschluss die Verleihung der begehrten Baden-Württembergischen Filmpreise… die Filmschau hat auch in diesem Jahr alles, was es für eine gehörige Portion Festivalglanz braucht.

Und das eben mit einer dezidiert regionalen Verwurzelung: Zahlreiche Beiträge im Programm wurden von Absolventen der regionalen Filmhochschulen wie der Filmakademie Ludwigsburg oder der Hochschule der Medien realisiert. „Something in the Dark“ von Johannes Pape aus Wendlingen etwa oder „Haus am Hang“ von Konstantin Münzel, Student an der Filmakademie Baden-Württemberg. In „Ausgeliefert“ von Mauriz Thabo Röckle von der Hochschule der Medien kommt es zu einer Begegnung zwischen einem Ex-Postboten und einem Postroboter. Und in „Ich bin der Architekt meines Lebens“ von Ares Ceylan, einem Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg, gerät ein Life-Coach in einen Gewissenskonflikt. Man sieht ganz deutlich: Um den filmischen Nachwuchs im Land müssen wir uns keine Sorgen machen.

Das Haus für Film und Medien stellt sich vor

Und um die filmischen Legenden eh nicht: der Ehrenfilmpreis wird am Sonntag, den 8. Dezember 2024, an Visual-Effects-Ikone Heiko Burkardsmaier verliehen. Er gehört zu den führenden Köpfen im internationalen VFX-Geschäft, hat dennoch seinen Lebensmittelpunkt Stuttgart nie in Frage gestellt. Seine Trophäensammlung und die Filmografie der VFX-Leistungen (etwa für „Game Of Thrones“ oder „Independence Day“ sind ein Leuchtturm für die Innovationskraft seiner Heimatstadt.

Ein besonderes Highlight im Programm findet am heutigen Nikolaustag um 18 Uhr Im Cinema an der Ecke Bolz-/Königstraße statt: Das Podium zum geplanten Stuttgarter Hauses für Film und Medien auf dem Areal des inzwischen abgerissenen Breuninger Parkhauses. Gründungsdirektor Dr. Lars Henrik Gass, der bisherige Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen, spricht erstmals mit Sara Dahme über seine Pläne für eines der großen kulturpolitischen Projekte der Stadt Stuttgart. Das neue Zentrum für Film- und Medienkultur in Stuttgart soll gleichzeitig ein Identifikationsort für alle Bürger*innen Stuttgarts sein und eine zentrale Kultureinrichtung, die weit über die Stadt hinausstrahlt. Der Baubeginn ist für 2026 geplant, die Eröffnung für 2029.

Am Samstag um 12 Uhr flimmert außerdem eine Vorstellung von „Cranko“ auf der großen Leinwand, dem einfühlsamen Porträt von Ballettlegende John Cranko. Und selbst die jüngsten Filmfans ab zwei Jahren dürfen sich auf ein Highlight freuen: Am Sonntag um 15 Uhr gibt’s beim Schnupperkino ein Treffen mit den Trickfilmhelden aus „Animanimals“, „Mein Tier auf der Schmusedecke“ oder Tom und das Erdbeermarmeladenbrot. Echtes Kino-Feeling mit Popcornduft für fünf Euro – das gibt es so eben auch nur bei der Filmschau!

Das ganze Programm der Filmschau gibt es hier!