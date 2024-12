Anfang Dezember in Stuttgart, das kann nur eines bedeuten: Die Filmschau Baden-Württemberg ist zurück in den Innenstadtkinos. Zum mittlerweile 30. Mal präsentiert sich die große Leistungsschau der baden-württembergischen Filmbranche auf der großen Leinwand – und das mit einem XXL-Geburtstagsprogramm. Vom 4. bis 8. Dezember 2024 laufen rund 120 neue Filmproduktionen aus dem Ländle – Spielfilme und Dokus, Kurzfilme und Kinderprogramm. Seit jeher fest dabei: Die Verleihung der begehrten Württembergischen Filmpreise und Jugendfilmpreise.

Stuttgarts Staus spielen tragende Rolle

Wo also am besten anfangen? Bei der feierlichen Eröffnung natürlich! Nachdem die prominenten Gäste auf dem Roten Teppich vor dem EM begrüßt wurden, flimmert im Gloria 2 ab 20 Uhr der Eröffnungsfilm „Es geht um Luis“ über die Bühne. Im vielbeachteten Mobbing-Drama von Lucia Chiarla spielen sogar die vielen Staus und Baustellen im Kessel eine besondere Rolle. Wie für uns alle eben.

Die Hauptdarsteller*innen Max Riemelt und Natalia sind beide beim Opening anwesend und spielen ein gestresstes Ehepaar, das im Taxi über seinen in der Schule gemobbten Sohn diskutiert. „Die Stadt Stuttgart ist das Hauptset, in dem das Taxi und die Protagonisten agieren“, so die Regisseurin Lucia Chiarla. „Mit ihrem Verkehr und den Baustellen war Stuttgart für mich die perfekte Darstellung einer Gesellschaft, die ständig auf der Suche nach sich selbst ist, immer in Bewegung, im ständigen Wandel und deshalb immer gestresst und erschöpft.“ Beim Zurich Film Festival gab es dafür die Nominierung für den besten internationalen Film.

Ballettwunder und digitale Tricks

Mit „No Dogs Allowed“ ist zudem das Debüt des Filmakademie-Absolventen Steve Bache zu sehen. Darin schildert der Regisseur, wie der 15-jährige Gabo mit seiner pädophilen Neigung umgeht. Er darf mit seinem aufwühlenden, einfühlsamen Drama ebenso auf einen Preis hoffen wie der Stuttgarter Adrian Schwarz, der mit „We All Go Up“ eine fabelhafte Geschichte über eine angebliche digitale Utopie erzählt, getaucht in entrückte Bilder.

Ist natürlich wie immer nur die Spitze des Eisbergs beim vorweihnachtlichen Filmspektakel, das zur Adventszeit gehört wie der Weihnachtsmarkt oder das Riesenrad ein paar Meter weiter. Rund 40 Premieren gibt es für das Publikum, das sich zudem auf die Sensation „Cranko“ freuen darf, die filmische Würdigung des legendären Stuttgarter Ballettleiters. Auch in diesem Jahr wird wieder deutlich: Stuttgart und der Rest des Landes gehören zu den tonangebenden Regionen der deutschen Filmwirtschaft. Und das who is who kommt jedes Jahr bei der Filmschau zusammen. Besonders stark vertreten sind auch in diesem Jahr die Filmakademie Ludwigsburg und die Stuttgarter Hochschule der Medien – als wegweisende Kaderschmiede der deutschen Filmwirtschaft.

Ein Preis, der Jahr für Jahr schon im Vorfeld feststeht und stets auf viel Aufmerksamkeit stößt, ist der Baden-Württembergische Ehrenfilmpreis. 2024 geht er an Heiko Burkardsmaier, dessen Firma Accenture Song VFX beeindruckende Computertricks zu Hollywood-Produktionen wie „Avatar: The Last Airbender“ oder „Stranger Things“ beisteuert. Auch ihm ist zu verdanken, dass man Stuttgart in Hollywood längst kennt und schätzt.

Aufwühlende Dokumentationen

Ebenso fest zum Programm gehören die Dokumentationen. Die spielen seit jeher eine große Rolle im Filmgeschäft hier im Land und sind auch 2024 entsprechend stark vertreten. „Nonkonform“ etwa erzählt die Geschichte von Dietrich Kuhlbrodt zwischen Hitlerjugend, Punk, Oberstaatsanwalt und Familienvater. Der MFG-geförderte Dokumentarfilm ‚Das leere Grab‘ von Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay dreht sich um zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien, die heute noch in deutschen Museen lagern. Der Film ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung von Deutschlands finsterer Kolonialzeit.

Fußballfans freuen sich dann natürlich besonders auf „Denk an den Schmerz“, die Doku, die den Aufstiegskampf der Stuttgarter Kickers begleitet und das Zeug zum Kult hat. „Queer Underground – Ballrooms als Safe Space“ von Annika Franke wiederum besucht in Mannheim die erste Ballroom-Community für junge queere Menschen aus verschiedenen Kulturen, die in Tanz Battles ihren Traum vom Tanzen wahr werden lassen. Alle für sich sehenswert und inspirierend.

Man sieht: Es geht wieder mal rund bei der Filmschau Baden-Württemberg. Das diesjährige Programm zeigt ein starkes Interesse an gesellschaftlichen Themen, ist gepaart mit einem hohen Maß an Kreativität und Eigensinn und legt ein Schlaglicht auf besondere Akteure in unserer Nachbarschaft. Das kann, nein: das darf sich eigentlich kein Filmfan entgehen lassen.

Alles Weitere findet sich unter www.filmschaubw.de