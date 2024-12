Die Filmschau Baden-Württemberg feiert großes Jubiläum: Vom 4. bis 8. Dezember findet die 30. Ausgabe des Branchentreffs und Publikumsfestes in den Stuttgarter Innenstadtkinos statt.

Kathrin Horster 03.12.2024 - 15:59 Uhr

Wenn Jens seine Frau Constanze abholen will, fährt er mit seinem Taxi an den Straßenrand vor der begrünten Fassade der neuen Calwer Passage, schräg gegenüber vom Treffpunkt Rotebühlplatz. Oben hinter den wuchernden Pflanzen liegt irgendwo das Architektur-Büro, in dem Constanze (Natalia Rudziewicz) arbeitet. Manchmal kutschiert Jens (Max Riemelt) seine Frau zwischen zwei Touren nach Hause. Im Auto witzeln und knutschen sie, hören italienische Schnulzen aus den 50er Jahren und tauschen Neuigkeiten zu ihrem Sohn Luis aus, der wegen seines ungewöhnlichen Rucksacks in der Schule gemobbt wird.