Neben TV-Produktionen wie «The Pitt» und «The Studio» sichern sich Michael B. Jordan und Jessie Buckley eine Trophäe von Hollywoods Schauspielerverband. Ist das schon ein Ausblick auf Oscar-Gewinner?
02.03.2026 - 08:30 Uhr
Los Angeles/New York - Bei den als Oscars-Vorboten geltenden Actor Awards hat das Vampir-Drama "Blood & Sinners" den Preis für das beste Kinofilm-Ensemble gewonnen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild / SAG) mit seinen über 118.000 stimmberechtigten Mitgliedern. Er setzte sich damit unter anderem gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch.