Was geschah am . . . 8. Januar 1959? Fidel Castro zieht triumphierend in Havanna ein

Er war der am längsten regierende Staatschef des 20. Jahrhunderts. Am 8. Januar 1959 zog Fidel Castro an der Spitze seiner Rebellenverbände in die kubanische Hauptstadt Havanna ein. Damit begann ein 47 Jahre dauerndes Regiment des Máximo Líder.