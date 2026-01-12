Deutschland schickt das Drama «In die Sonne schauen» ins Oscar-Rennen. Aber bei den Golden Globes war der Film nicht nominiert. Diese Trophäe geht diesmal nach Brasilien.
12.01.2026 - 04:26 Uhr
Los Angeles - Der brasilianische Film "The Secret Agent" hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Es waren unter anderem auch das im Iran spielende Politikdrama "Ein einfacher Unfall" (Frankreich) von Regisseur Jafar Panahi, "The Voice of Hind Rajab" (Tunesien), "Sentimental Value" (Norwegen) und "Sirât" (Spanien) nominiert.