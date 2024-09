Schauspielerin Maggie Smith verzauberte viele Menschen. Auf ihren Tod reagieren der britische Regierungschef, ein Wegbegleiter aus der Serie «Downton Abbey» und US-Schauspielerin Whoopi Goldberg.

dpa 27.09.2024 - 17:44 Uhr

London - Nach dem Tod von Schauspielerin Maggie Smith wird an die Oscar-Preisträgerin erinnert. Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X, sie sei von vielen für ihr großartiges Talent geliebt worden. "Dame Maggie Smith hat uns mit den zahlreichen Geschichten, in denen sie im Laufe ihrer langen Karriere mitgespielt hat, in neue Welten eingeführt." Ihre Arbeit werde noch über Generationen geschätzt werden.