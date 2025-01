Bei der Abschlussgala des 38. Filmwinter sind am Sonntag im Theater Tri-Bühne die Preise verliehen worden. Die ausgezeichneten Werke vermitteln im kleinen Format große Themen.

Kathrin Horster 20.01.2025 - 15:07 Uhr

Ein Riesenrad, eine Bahnhaltestelle, ein einzelnes erleuchtetes Fenster inmitten dunkler Hochhausfassaden: Die statischen Einstellungen im Video „Landscapes in Zurich“ des Künstlers Tsz Hei Fung wirken unspektakulär, wäre da nicht die Pointe, dass in jedem Bild der Filmemacher selbst zu entdecken ist. Diese visuelle Signatur des eigenen Werks hat Alfred Hitchcock legendär gemacht, der sich in jedem seiner Filme in eine Szene schummelte.