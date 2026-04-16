Filtrationsexperte aus Ludwigsburg Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?
Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.
Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.
Der Filtrationsexperte Mann+Hummel beabsichtigt, den Standort Speyer bis spätestens Ende 2028 vollständig zu schließen. Die Produktion und die damit verbundene Logistik der Produkte sollen schrittweise an andere Werke der Mann+Hummel-Gruppe verlagert und die Produktion in Speyer eingestellt werden.