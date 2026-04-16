 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Filtrationsexperte aus Ludwigsburg Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Filtrationsexperte aus Ludwigsburg: Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?
1
Der Mann+Hummel-Standort in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Der Filtrationsexperte Mann+Hummel beabsichtigt, den Standort Speyer bis spätestens Ende 2028 vollständig zu schließen. Die Produktion und die damit verbundene Logistik der Produkte sollen schrittweise an andere Werke der Mann+Hummel-Gruppe verlagert und die Produktion in Speyer eingestellt werden.

 

Auf Rückfrage teilt das Unternehmen mit, dass derzeit noch nicht feststeht, an welche Werke in Europa die Produktion verlagert werden soll. Der Standort Ludwigsburg ist kein Produktionsstandort. Eine Verlagerung von Produktionsumfängen aus Speyer nach Ludwigsburg sei daher nicht vorgesehen. „Ob auch Funktionen und Tätigkeiten aus den produktionsfernen Bereichen nach Ludwigsburg verlagert werden, ist Gegenstand der jetzt anstehenden Umsetzungsplanung“, sagt eine Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie

Angebot endet Ende April: Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Angebot endet Ende April Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Bereits Ende April ist Schluss: Die E-Leihroller der Süwag werden in und um Ludwigsburg nicht mehr fahren. Ein Baustein der Mobilität verschwindet.

Mann+Hummel hat die Mitarbeitenden am Standort Speyer am Donnerstag über die Pläne informiert. Dort arbeiten derzeit 600 Beschäftigte, davon 400 in der Produktion sowie in produktionsnahen Tätigkeiten. Das Unternehmen wird nun Gespräche mit dem Betriebsrat aufnehmen. „In diesen Gesprächen wird es unter anderem um einen möglichen Interessenausgleich sowie einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeitenden gehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern tragfähige und sozialverträgliche Lösungen zu erarbeiten.

Erhöhter Kostendruck entlang der Lieferketten

Die Kunden würden heute mehr denn je wettbewerbsfähige Kosten und eine zuverlässige Belieferung erwarten. „Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen in Europa spürbar: Das wirtschaftliche Wachstum bleibt schwach, Energie- und Arbeitskosten sind hoch und globale Handelsbedingungen – etwa durch Zölle und geopolitische Unsicherheiten – erhöhen den Kosten- und Planungsdruck entlang der Lieferketten“, heißt es.

Die beabsichtigte Verlagerung der Produktion ist ein Schritt, um die Produktionsmenge stärker an bestehenden Standorten zu bündeln und damit die Kosten pro Stück senken zu können. Zudem will das Unternehmen effizienter in automatisierte Produktionsprozesse investieren. „Dadurch kann die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Produktionsnetzwerks langfristig gestärkt werden.“ Die möglichen Veränderungen würden in einem mehrjährigen Prozess erfolgen und sich bis spätestens Ende 2028 erstrecken.

Weitere Themen

Kornwestheim: Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

Kornwestheim Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

In Kornwestheim hat in einer bisher schwierigen Location ein neues Café eröffnet. Angebot und Konzept überzeugen und die Betreiber wollen eine Marktlücke schließen.
Von Frank Ruppert
Filtrationsexperte aus Ludwigsburg: Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Filtrationsexperte aus Ludwigsburg Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.
Von Anna-Sophie Kächele
Kornwestheim: Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Kornwestheim Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.
Von Frank Ruppert
Vaihingen an der Enz: Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Vaihingen an der Enz Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Einer Spaziergängerin wird in Vaihingen an der Enz der Geldbeutel gestohlen. Das lassen die Seniorin und ihre Begleiterin nicht auf sich sitzen. Sie drohen den Männern mit der Polizei.
Von Julia Amrhein
Raserprozess Ludwigsburg: Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Raserprozess Ludwigsburg Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Im Ludwigsburger Raserprozess ist das Urteil noch nicht rechtskräftig: Die Hauptangeklagten haben offiziell Revision eingelegt. Eine Prüfung dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate.
Von Emanuel Hege
Unfall in Markgröningen: Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Unfall in Markgröningen Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Ein 73-Jähriger ist in Markgröningen mehrfach auf der falschen Seite an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren. Dabei kommt ihm allerdings ein Rettungswagen entgegen.
Von Julia Amrhein
Angebot endet Ende April: Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Angebot endet Ende April Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Bereits Ende April ist Schluss: Die E-Leihroller der Süwag werden in und um Ludwigsburg nicht mehr fahren. Ein Baustein der Mobilität verschwindet.
Von Oliver von Schaewen
Wetter am Wochenende: Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig

Wetter am Wochenende Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig

In den Kreis Ludwigsburg wird derzeit frühlingshafte Luft aus dem Süden zu uns geführt. Doch bei dieser Wärme bleibt es nicht.
Von Yannick Garbe
„Infos nur durch Buschfunk“: Erneute Glasfaser-Schlappe – Frust in Marbach, Freudental und Erdmannhausen

„Infos nur durch Buschfunk“ Erneute Glasfaser-Schlappe – Frust in Marbach, Freudental und Erdmannhausen

Seit Jahren warten Bürger auf schnelleres Internet. Nach dem Rückzug eines weiteren Dienstleisters erreicht der Ärger in den Rathäusern einen neuen Höhepunkt.
Von Emanuel Hege
Freiberg am Neckar: Lastwagen gerät auf den Gehweg – Mädchen retten sich durch Sprung zur Seite

Freiberg am Neckar Lastwagen gerät auf den Gehweg – Mädchen retten sich durch Sprung zur Seite

Ein Lastwagenfahrer gerät in Geisingen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg und überfährt beinahe zwei Mädchen. Diese retten sich mit einem Sprung zur Seite.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Ausland
 
 