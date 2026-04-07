Filz-Verdacht im Tourismus Prüfbericht zu Schwarzwald bleibt unter Verschluss
Nach Filz-Vorwürfen hat sich die Tourismusgesellschaft der Region von Prüfern entlasten lassen. Deren vollständiger Bericht aber wird nicht herausgegeben – zu Recht?
Nach Filz-Vorwürfen hat sich die Tourismusgesellschaft der Region von Prüfern entlasten lassen. Deren vollständiger Bericht aber wird nicht herausgegeben – zu Recht?
Es war ein Prüfungsergebnis, das die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) als klare Entlastung wertete. Gab es bei der von Land- und Stadtkreisen getragenen Gesellschaft mit Zentrale in Freiburg Filz oder Mauscheleien bei Auftragsvergaben? Das hatten die zuständigen Gremien extern untersuchen lassen, nachdem unsere Zeitung über die persönliche Verbindung zwischen dem STG-Chef Hansjörg Mair und einer Chefin der beauftragten Marketing-Agentur berichtet hatte.