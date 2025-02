Final Four der Handballfrauen in Stuttgart

Vier Teams, darunter Favorit HB Ludwigsburg, mit vielen interessanten Handballerinnen kämpfen beim Final Four um den DHB-Pokal der Frauen in der Stuttgarter Porsche-Arena. Wir picken jeweils eine ganz besondere Spielerin heraus.

Jürgen Frey 26.02.2025 - 06:00 Uhr

Im vergangenen Jahr schnappte sich Außenseiter TuS Metzingen überraschend den DHB-Pokal. Diesmal will die HB Ludwigsburg ihrer Favoritenrolle beim Final Four in der Stuttgarter Porsche-Arena gerecht werden. Bei einem Sieg im Halbfinale (Samstag, 19 Uhr) gegen Borussia Dortmund geht es im Endspiel (Sonntag, 15 Uhr/jeweils Eurosport) gegen den Sieger der Partie HSG Bensheim/Auerbach gegen HSG Blomberg-Lippe (Samstag, 16.30 Uhr). Wir haben uns aus vielen interessanten Spielerinnen bei den vier Teilnehmern jeweils einen Farbtupfer herausgesucht.