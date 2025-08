Final Four Golf-Turnier: Freude beim GC Solitude über Vize-Meisterschaft

Die Heimfahrt von München nach Mönsheim am Montag war eine angenehme Reise für die Damen des Golf-Clubs Stuttgart Solitude und deren Trainer Heiko Burkhard. Die Mannschaft hatte tags zuvor beim Final Four um die deutsche Meisterschaft das Finale erreicht – und war dort dem hohen Favoriten und Titelverteidiger GC St. Leon-Rot mit 3:6 unterlegen.

Doch das Ergebnis schmerzte nur kurz. Direkt nach der Niederlage war die Stimmung im Team gedrückt, dann versammelte der Coach die Mannschaft um sich – und nach einigen aufbauenden Sätzen sah die Golf-Welt schon wieder viel freundlicher aus. „Das ist das beste Ergebnis beim Final Four in der Geschichte unseres Clubs“, betonte Burkhard, „es gibt also keinen Grund, Trübsal zu blasen. Wir sind Vizemeister.“

Trainer Heiko Burkhard freut sich am Samstag über den Einzug ins Finale seiner Damen-Mannschaft. Foto: DGL

Es ist das bekannte psychische Loch, in das Silbermedaillen-Gewinner häufig fallen, aus dem sich auch die Truppe aus Mönsheim erst wieder hochrappeln musste. Denn im letzten Wettkampf gab es eine Niederlage, der Bronzemedaillen-Gewinner hingegen geht mit einem Erfolg aus dem Turnier. „Für uns war es erst ein emotionaler Höhenflug im Halbfinale“, erzählte Burkhard, „dann folgte im Finale der emotionale Dämpfer.“

Abklatschen: Solitude-Kapitänin Sophia Zeeb (li.) und Sophie Renner Foto: DGL

Im Semifinale gegen Berlin-Wannsee ging der Marschplan des GC Solitude, der ohne Jung-Profi Helen Briem angetreten war, zu 100 Prozent auf. Nachdem die drei Solitude-Teams Alena Oppenheimer/Eva Ringwald, Yana Beeli/Vivienne Bühle und Sophia Zeeb/Sophie Renner ihre Vierer-Duelle gewonnen hatten, fehlten nur noch zwei Siege in den Einzeln zum Finaleinzug. Entsprechend stellte Burkhard auf. „Wir haben vorn die Stärkeren platziert, um zügig die zwei fehlenden Punkte zu holen“, erklärte der 45-Jährige aus Leonberg.

Abklatschen II: Vivienne Bühle (li.) und Yana Beeli vom GC Solitude am Finaltag. Foto: DGL

Der Plan ging auf. Bergner und Ringwald sorgten für die beiden Zähler, sodass es am Ende 6,5:2,5 stand. „Da befanden wir uns im Hoch“, sagte Burkhard, „und mussten uns erst wieder emotional sammeln fürs Finale.“ Doch gegen den Club aus St. Leon-Rot, der bei den Damen seit 2013 sechsmal den Titel geholt hatte, kehrte sich die positive Match-Entwicklung vom Halbfinale um – zum Nachteil der Mönsheimer Golferinnen.

Das Final Four in München war ziemlich verregnet: Ballsuche im Rough. Foto: DGL

Nach den Vierer-Duellen lagen die Badenerinnen 2,5:0,5 in Führung und wandten die Taktik an, die Burkhard am Samstag ausgegeben hatte: Die starken Spielerinnen spielten vorn und sollten schnell alles klar machen für St. Leon-Rot. Zwar gewann Uma Bergner ihr Einzel, doch nach den Niederlagen von Yana Beeli und Eva Ringwald war Gold für den GC Solitude entschwunden. „Wir sind nicht ganz so souverän aufgetreten wie im Halbfinale“, bekannte Burkhard, „aber unterm Strich haben wir uns nichts vorzuwerfen.“

Hände schütteln nach Beendigung des Finales zwischen den Spielerinnen des GC Solitude und denen des GC St. Leon-Rot Foto: DGL

Die Gesamtentwicklung stimmt den Golf-Trainer zuversichtlich – auf Platz drei im Vorjahr folgte Rang zwei, und 2026 könnte der Aufwärtstrend mit dem Titel enden. Doch das ist Zukunftsmusik. Nun wird der Vorstand des Clubs mit Kapitänin Sophia Zeeb und Trainer Heiko Burkhard die Saison aufarbeiten – und sich für die kommende Bundesliga-Runde positionieren.