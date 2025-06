Es war das wohl wichtigste Spiel seiner Karriere: Doch im EM-Finale der U21 blieb der wechselwillige Nick Woltemade torlos. Einige Fans haben eine spöttische Erklärung dafür.

Jonas Schöll 29.06.2025 - 00:30 Uhr

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Titel bei der EM in der Slowakei verpasst – im Internet entzündete sich daraufhin Kritik an VfB-Stürmer Nick Woltemade, um dessen möglichen Wechsel zum FC Bayern es am Tag vor dem Endspiel viel Wirbel gegeben hatte.