Die Sicherheitskräfte signalisieren Gelassenheit. Dennoch ist das Gebiet um den ESC-Veranstaltungshalle eine Hochsicherheitszone - nicht nur wegen einer propalästinensischen Demonstration.
16.05.2026 - 14:42 Uhr
Wien - Vor der Final-Show des streng bewachten Eurovision Song Contest (ESC) und den angekündigten Demonstrationen in Wien hat ein Polizeisprecher die Lage als "sehr ruhig" bezeichnet. Das sei schon während der ganzen ESC-Woche so gewesen und habe sich bislang nicht geändert, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.