Seit Sommer 2024 hat die Titanic-Ausstellung in Ludwigsburg mehr als 100 000 Besucher angelockt. Aufgrund des großen Interesses wurde der Ausstellungszeitraum verlängert. Nun öffnen die Türen ein letztes Mal.

Andreas Hennings 20.03.2025 - 18:00 Uhr

In ihr lässt sich ein Originalteil der Titanic anfassen und die Geschichte des weltbekannten Schiffs intensiv erleben: Die Titanic-Ausstellung in Ludwigsburg in Ludwigsburg lockt seit vergangenem Sommer zahlreiche Besucher an. Da das Interesse in den Anfangsmonaten mit mehr als 100 000 Besuchern derart groß war, wurde der Zeitraum für die Ausstellung eigens verlängert. Nun aber ist endgültig Schluss.