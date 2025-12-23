Am Dienstagvormittag ziehen die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts Bilanz. Und die fällt, auch ohne Glanzlichter und trotz Sparkurs der Stadt, nahezu durchweg positiv aus.
23.12.2025 - 14:14 Uhr
28 Tage Budenzauber, Weihnachtsmagie und Glühweingenuss gehen am 23. Dezember zu Ende. Zeit für die Verantwortlichen des Stuttgarter WeihnachtsmarktsBilanz zu ziehen. Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt – nämlich vom Haus des Tourismus am Marktplatz aus – lud die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart zur Abschlusspressekonferenz am Dienstagvormittag, um ihr Fazit zu ziehen.