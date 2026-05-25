Finale der 2. Wasserball-Bundesliga: 10:15 – Ernüchterung beim SSV Esslingen nach Hinspiel um Aufstieg gegen Krefeld

Der Hoffnung folgten lange Gesichter und die Erkenntnis, dass die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen in ihrer Entwicklung möglicherweise doch noch nicht so weit sind, wie manche dachten. Jedenfalls ist die Rückkehr in die Bundesliga nach der verdienten 10:15 (4:2, 1:5, 2:6, 3:2)-Niederlage im Hinspiel der Finalbegegnung gegen den SV Krefeld wieder ein gutes Stück weiter entfernt.

„Es ist erst Halbzeit“, sagte Kapitän Valentin Finkes zwar in Bezug auf das Rückspiel am kommenden Samstag (17 Uhr) in Krefeld. Aber neben allem Kämpferischen, das er ausstrahlen wollte, war ihm der Frust deutlich anzumerken – auch während der Partie schon.

Die Esslinger legten stark los, führten mit 5:3 und hatten eine sehr gute Möglichkeit zum 6:3. Doch dann lagen sie nach vier Gegentoren in Folge plötzlich mit 5:7 zurück – und ließen ab da fast alles vermissen, was sie im Halbfinal-Duell zuvor gegen den Vorrundensieger Düsseldorfer SC so stark gemacht und was sie nach einer zuvor durchwachsenen Saison erst – überraschend – ins Finale gebracht hatte. Es fehlten die Entschlossenheit und immer mehr das Selbstvertrauen vor dem Tor – mal zu langes Zögern, mal ein zu unüberlegter Abschluss. Es fehlte die Disziplin in der Verteidigung und es gab keinen, der das Heft des Handelns in die Hand nahm und die Mitspieler mitriss.

Die Krefelder demonstrierten, wie es geht. „Man hat dann gesehen, dass sie Wasserball spielen können und dass sie als Mannschaft sehr eng miteinander sind. Sie haben verdient gewonnen“, sagte Finkes. Sein Team habe es dagegen „versucht, es zu erzwingen“. Brechstange statt Ruhe bewahren und auf die eigenen Stärken besinnen.

Schwierige Ausgangslage für SSV Esslingen in Krefeld

Im Rückspiel sind die Esslinger nun noch deutlicher in der Außenseiterrolle, als sie es zuvor schon waren. Der Sieger des Duells steigt direkt auf, der Verlierer hat eine weitere Chance in der Relegation gegen einen Vertreter aus der Bundesliga – gegen die SG Neukölln oder den Duisburger SV. Sollten die Esslinger auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga ins Wasser steigen, was nun eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, ist das alles andere als ein Beinbruch, denn Ziel war es vor der laufenden Saison nicht und insgesamt ist die Entwicklung der vergangenen Wochen positiv. Nach dem Final-Hinspiel gegen Krefeld herrschte aber erst einmal Ernüchterung.

SSV Esslingen: Bobrovskyi, Priol Bicet; Szöke (1), Friedrich (1), Finkes (3), Dzaja (2), Petikis (1), Robin Rehm (1), Simon Rehm, Keresztes, Papadopoulos, Nèmeth (1), Mokos.

SV Krefeld: Berg; Boll (1), Chernykh (2), Machidenko (1), Machidenko, Jelaca, Mancini, Schwark (3), Dostlebe (1), Kammermeier (5), Laug (2), Kijlstra, Vollmer, Dörrenhaus.

Schiedsrichter: Joel Gomes / Daniel Waas, Daniel.

Zuschauer: 300.

Beste Spieler: – / Schwark, Kammermeier.