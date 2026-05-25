Finale der 2. Wasserball-Bundesliga 10:15 – Ernüchterung beim SSV Esslingen nach Hinspiel um Aufstieg gegen Krefeld
Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen verliert das Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld mit 10:15 und lässt dabei viel vermissen.
Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen verliert das Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld mit 10:15 und lässt dabei viel vermissen.
Der Hoffnung folgten lange Gesichter und die Erkenntnis, dass die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen in ihrer Entwicklung möglicherweise doch noch nicht so weit sind, wie manche dachten. Jedenfalls ist die Rückkehr in die Bundesliga nach der verdienten 10:15 (4:2, 1:5, 2:6, 3:2)-Niederlage im Hinspiel der Finalbegegnung gegen den SV Krefeld wieder ein gutes Stück weiter entfernt.