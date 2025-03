Kontrastreicher hätte das Programm der IG Kultur kaum sein können. Rund 800 Besucher erlebten an zwei Wochenenden eine immense Bandbreite. Kommt ein neues Jazzfest für die Region?

Bernd Epple 25.03.2025 - 10:44 Uhr

Jazz ist eben nicht gleich Jazz, wie oft irrtümlich geglaubt wird. Wie unterschiedlich dieses Genre klingen kann, war an den vier Abenden der 11. Jazztage zu erleben. Big-Band-Fans kamen am Samstagabend in der Sindelfinger Stadthalle voll auf ihre Kosten; Kai Podak, Pearl Bretter, Magnus Mehl und der STB Big Band sei Dank. Die in der Schule für Musik, Tanz & Theater (SMTT) angesiedelte Formation, unter der Leitung von Landesjazzpreisträger Magnus Mehl, hat sich in den vergangenen Jahren so hochgejazzt, dass sich rund 600 Besucher das Sound-Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Ex Füenf-Sänger Kai Podak als Gast übte natürlich ebenfalls eine große Anziehungskraft aus, sowie ein Programm bei dem Sinatra, Bublé und Cicero im Mittelpunkt standen. Summa summarum ein Abend, der die Herzen der Bigband-Fans höherschlagen ließ. STB-Neulinge werden bestimmt zu Wiederholungstätern.