Die «Muuhnika» hat in der TV-Show «The Masked Singer» die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
14.12.2025 - 00:23 Uhr
Köln - Comedienne Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Die 45-Jährige sicherte sich im Finale die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer – und durfte danach ihre Maske ablegen. Sie war im Kostüm einer etwas missmutig dreinblickenden Kuh namens "Muuhnika" aufgetreten.