Drei Schüler aus Ludwigsburg wollen mit ihrem Einkaufswagen „Smartcart“ das Warten an der Supermarktkasse beenden. Damit stehen sie nun im Finale des Bundeswettbewerbs KI.
Es gibt angenehmere Wege, als seinen Feierabend in einer langen Supermarktschlange zu verbringen. Da hilft es zwar, dass viele Supermärkte mittlerweile platzsparende Selbstbedienungskassen eingeführt haben, aber auch dort muss jedes Produkt noch einmal aus dem Korb geholt werden. Das geht einfacher, schneller und damit kundenfreundlicher, sagen drei junge Männer aus dem Landkreis Ludwigsburg. Sie haben sich mit ihrer Erfindung „Smartcart“ beim Bundeswettbewerb KI beworben und sind ins Finale eingezogen. Doch was genau kann ihre Technik? Ein Besuch im Hessigheimer Tante M, wenige Tage vor der letzten Präsentation.