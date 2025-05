Finale des Fußball-Bezirkspokals: Historischer Triumph und ein spezieller Gruß

Die Fußballer des TSV Jahn Büsnau haben doppelt Geschichte geschrieben: Mit dem 4:1-Sieg gegen den TSV Kuppingen haben sie nicht nur zum ersten Mal in der 74-jährigen Vereinsgeschichte den Pokal in den Vaihinger Stadtteil geholt, sondern sich gleichzeitig auch zum ersten Pokalsieger des neu gegründeten Fußball-Bezirks Stuttgart/Böblingen gekrönt. „Ein unglaubliches Gefühl“, sagt der Spielertrainer Dominik Lenhardt. „Das wird uns ordentlich Aufwind für die letzten beiden Spiele geben.“ In diesen will der Tabellenführer der Staffel 2 der Kreisliga A gegen Degerloch und Möhringen den ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga klarmachen. „Das werden die nächsten zwei Siege“, verspricht der überglückliche Coach Lenhardt.