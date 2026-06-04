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  6. SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Finale Fußball-Bezirkspokal SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Finale Fußball-Bezirkspokal: SV Ebersbach holt den Bezirkspokal
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Foto: oh

Die Ebersbacher sind nach dem Sieg gegen den VfL Kirchheim alleiniger Rekordsieger. Bei den Frauen gewinnt die SGM Aufhausen/Nellingen.

SV Ebersbach und SGM Aufhausen/Nellingen heißen die Sieger des Fußball-Bezirkspokals der Saison 2025/2026. Die Bezirksliga-Spitzenmannschaft Ebersbach besiegten im Finale in Eislingen ihren Ligakonkurrenten VfL Kirchheim mit 3:1 (1:1). Die Frauen von Aufhausen/Nellingen aus der Regionenliga hatten sich zuvor mit 3:0 (2:0) gegen ihre Ligakonkurrentinnen vom 1. Göppinger SV durchgesetzt. Die Ebersbacher sind damit mit nun fünf Titeln alleiniger Bezirkspokal-Rekordsieger, davor hatten sie sich die Führung mit jeweils vier Erfolgen mit dem TSV Deizisau geteilt.

 

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Die Kirchheimer, die im Halbfinale mit 5:2 den TSV Wernau ausgeschaltet hatten, gingen in der 34. Minute durch Tom Kirschmann in Führung. Anschließend gab es eine fast halbstündige Unterbrechung aufgrund einer schweren Verletzung von Kirchheims Torhüter Nico Nagel. Ersatzkeeper Ben Bast war kaum in der Partie, da musste er schon hinter sich greifen – 1:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Lars Grünenwald (68.). Die Ebersbacher waren überlegen und gingen in der 59. Minute durch Simon Buchele mit 2:1 in Führung. Moritz Roos erzielte mit einem Fernschuss in der Nachspielzeit das Tor zum 3:1-Endstand.

Für Aufhausen/Nellingen traf gegen die Göppingerinnen, die im Halbfinale mit 3:2 beim TSV Baltmannsweiler gewonnen hatten, Sophie Floridia in der 4. und 16. Minute, Clara Badowski machte alles klar (90.+3).

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