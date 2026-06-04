Finale Fußball-Bezirkspokal SV Ebersbach holt den Bezirkspokal
Die Ebersbacher sind nach dem Sieg gegen den VfL Kirchheim alleiniger Rekordsieger. Bei den Frauen gewinnt die SGM Aufhausen/Nellingen.
Die Ebersbacher sind nach dem Sieg gegen den VfL Kirchheim alleiniger Rekordsieger. Bei den Frauen gewinnt die SGM Aufhausen/Nellingen.
SV Ebersbach und SGM Aufhausen/Nellingen heißen die Sieger des Fußball-Bezirkspokals der Saison 2025/2026. Die Bezirksliga-Spitzenmannschaft Ebersbach besiegten im Finale in Eislingen ihren Ligakonkurrenten VfL Kirchheim mit 3:1 (1:1). Die Frauen von Aufhausen/Nellingen aus der Regionenliga hatten sich zuvor mit 3:0 (2:0) gegen ihre Ligakonkurrentinnen vom 1. Göppinger SV durchgesetzt. Die Ebersbacher sind damit mit nun fünf Titeln alleiniger Bezirkspokal-Rekordsieger, davor hatten sie sich die Führung mit jeweils vier Erfolgen mit dem TSV Deizisau geteilt.