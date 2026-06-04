Finale Fußball-Bezirkspokal: SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Die Kirchheimer, die im Halbfinale mit 5:2 den TSV Wernau ausgeschaltet hatten, gingen in der 34. Minute durch Tom Kirschmann in Führung. Anschließend gab es eine fast halbstündige Unterbrechung aufgrund einer schweren Verletzung von Kirchheims Torhüter Nico Nagel. Ersatzkeeper Ben Bast war kaum in der Partie, da musste er schon hinter sich greifen – 1:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Lars Grünenwald (68.). Die Ebersbacher waren überlegen und gingen in der 59. Minute durch Simon Buchele mit 2:1 in Führung. Moritz Roos erzielte mit einem Fernschuss in der Nachspielzeit das Tor zum 3:1-Endstand.