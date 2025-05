Finals Bezirkspokal Fußball: TSV Münchingen: Zwei Titel in nur vier Tagen?

Passend zum 100-Jahr-Jubiläum des TSV Münchingen in diesem Jahr könnte diese Woche zu einem ersten Höhepunkt der Feierlichkeiten werden. Denn die Fußballer können innerhalb von vier Tagen zwei Titel gewinnen: Am Donnerstag (17 Uhr) steht die Mannschaft von Trainer Sahin Üste im Finale des Bezirkspokals in Bietigheim gegen TASV Hessigheim. Und am Sonntag (13 Uhr) können die Münchinger mit einem Sieg beim SV Leonberg/Eltingen II die Meisterschaft in der Kreisliga A2 am vorletzten Spieltag perfekt machen und somit nach nur einem Jahr die Rückkehr in die Bezirksliga feiern.