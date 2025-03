Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart will erneut Meister werden, noch aber ist der Weg zur Titelverteidigung weit. Kritik der Verantwortlichen gibt es allerdings schon jetzt – an der fehlenden TV-Präsenz.

Jochen Klingovsky 27.03.2025 - 16:42 Uhr

Noch ist es ein weiter Weg bis in die Play-off-Finalserie um die Meisterschaft. Den nächsten Schritt dorthin wollen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart an diesem Samstag (19.30 Uhr) gehen – dann steht nach dem 3:0-Sieg im ersten Duell das zweite Viertelfinale beim USC Münster an. Bei einer Niederlage gibt es am Donnerstag, 3. April, ein entscheidendes drittes Treffen, dann wieder in der Scharrena. Im Falle eines Erfolges in Münster wäre dagegen der Einzug ins Halbfinale bereits perfekt, in dem der Titelverteidiger vermutlich gegen den Dresdner SC spielen würde.