Im spannenden EM-Finale fällt die Entscheidung erst in der Zusatzschicht. Die deutschen Spieler zeigen Nervenstärke.
16.08.2025 - 20:11 Uhr
Mönchengladbach - Der Jubel im Mönchengladbacher Hockey-Park kannte keine Grenzen. Erstmals nach zwölf Jahren haben die deutschen Hockey-Herren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel Olympiasieger Niederlande. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit gelang ein 4:1 im Penalty-Shootout, damit ist das DHB-Team nun amtierender Weltmeister und EM-Titelträger.