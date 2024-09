Deutschlands größte Bank will ihr Geschäft mit vermögenden Kunden ausbauen. Im Zuge des Abgangs eines wichtigen Managers wird der Dax-Konzern bei der Schweizer Großbank UBS fündig.

dpa 19.09.2024 - 11:50 Uhr

Frankfurt/Main - Bei der Deutschen Bank geht das Stühlerücken im heimischen Privatkundengeschäft weiter. Der Dax-Konzern beruft zum 1. November Raffael Gasser als Leiter des Geschäftsfelds Wealth Management & Private Banking in Deutschland, in dem das Institut wohlhabende und hochvermögende Kunden betreut. Gasser soll direkt an Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis berichten, wie die Deutsche Bank in Frankfurt mitteilt. Gasser kommt von der Schweizer Großbank UBS, wo er das nordeuropäische Geschäft mit vermögenden Privatkunden leitete.