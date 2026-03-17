Die italienische Unicredit hat ein milliardenschweres Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Noch ist der Ausgang offen. Doch Deutsche-Bank-Chef sieht Chancen für sein Haus.
17.03.2026 - 12:26 Uhr
Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank wird nach Einschätzung von Vorstandschef Christian Sewing vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren. Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing bei einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley auf die Frage nach den Entwicklungen um die Commerzbank.