Die Deutsche Bank hat ein starkes Geschäftsjahr hinter sich. Davon profitieren die Beschäftigten und das Top-Management. Konzernchef Sewing bekommt eine zweistellige Millionenvergütung.
12.03.2026 - 09:34 Uhr
Frankfurt/Main - Bei der Deutschen Bank profitieren die Beschäftigten und der Vorstand vom zurückliegenden Rekordjahr. Deutschlands größte Bank zahlt für 2025 Boni von 2,7 Milliarden an die Belegschaft, deutlich mehr als im Vorjahr (2,5 Mrd. Euro), wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Damit steigt die Gesamtvergütung für die Beschäftigten bei stabilen Grundgehältern auf 11,1 Milliarden Euro.