Deutschlands größter Börsenbetreiber kauft sich mit 200 Millionen Dollar bei der Kryptohandelsplattform Kraken ein. Damit will die Deutsche Börse tiefer in das Geschäft mit Bitcoin und Co. eindringen.
Eschborn - Die Deutsche Börse will vom Krypto-Boom profitieren und steigt mit einem 200-Millionen-Dollar-Deal bei der US-Handelsplattform Kraken ein. Deutschlands größter Börsenbetreiber kauft für die Summe (umrechnet rund 169 Mio. Euro) einen Anteil von 1,5 Prozent an der Kraken-Muttergesellschaft Payward, wie der Dax-Konzern in Eschborn mitteilte. Mit dem Schritt vertieft die Deutsche Börse eine im Dezember 2025 verkündete strategische Partnerschaft.