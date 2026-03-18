Die Großbank aus Mailand, die die Commerzbank übernehmen will, setzt bei IT-Diensten den Rotstift an. Hunderte Stellen sollen verlagert werden. Ein deutscher Standort ist besonders betroffen.
18.03.2026 - 12:58 Uhr
Frankfurt/Main - Die Mailänder Großbank Unicredit will Hunderte Stellen bei IT-Diensten in Deutschland streichen. Bis Ende 2027 sollen 300 bis 400 Jobs abgebaut werden, wie ein Konzernsprecher mitteilte. Der Prozess werde sozialverträglich ablaufen im engen Austausch mit dem Betriebsrat.