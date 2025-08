Sieben deutsche Nationalspielerinnen befinden sich nach dem Finanzchaos bei der HB Ludwigsburg auf der Suche nach einem neuen Verein.

„Die Situation ist nicht optimal, weil die Spielerinnen vor massiven Änderungen stehen“, sagte Ingo Meckes, der Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes (DHB), gegenüber unserer Redaktion. Zudem sind Co-Trainer Frederick Griesbach und Torwarttrainerin Jasmina Jankovic-Rebmann in ihren Funktionen bisher für die HB Ludwigsburg und den DHB tätig. „Das ist schon heftig für alle Beteiligten, wir stehen jedenfalls unterstützend parat, um Lösungen zu finden“, sagt Meckes.

Vor der vom 26. November bis zum 14. Dezember stattfindenden Heim-WM ist der Imageschaden groß: „Wir puschen und untersützen den Frauenhandball mit vielen Aktionen, da ist es natürlich sehr schade und schlimm, wenn so etwas beim Branchenprimus, bei einem etablierten Top-Acht-Club in Europa, passiert.“ Zudem belebt Konkurrenz das Geschäft. Meckes: Ich hoffe nicht, dass die Clubs, die hinter HB Ludwigsburg platziert waren, nun langsamer machen in ihrer Entwicklung.“

Ein anderes Thema ist die Eingespieltheit. Der Plan sah vor, dass die deutschen Nationalspielerinnen Xenia Smits, Antje Döll, Viola Leuchter, Nicole Roth, Mareike Thomaier, Jenny Behrend und Neuzugang Lena Degenhardt bei der HB Ludwigsburg von den gemeinsamen Trainingseinheiten – auch mit dem Trainerteam Griesbach/Jankovic-Rebmann – mit Blick aufs DHB-Team profitieren. Dieser Vorteil fällt nun weg. Was auch Meckes bedauert, aber auch nicht zu hoch hängen möchte: „Die Spielerinnen kennen sich und die Abläufe, das ist nicht in drei, vier Monaten weg.“ Allerdings stehe jeder einzelne Profi „vor einer Bewährungsprobe in einem neuen Umfeld, in einer neuen Struktur“ und müsse schauen, nicht in ein Loch zu fallen.

Auch der DHB-Vorstandsvorsitzenden Mark Schober äußerte sich inzwischen: „Der Fall Ludwigsburg zeigt, wie schwierig der Markt für professionellen Frauen-Sport trotz positiver Entwicklung in Deutschland und Europa ist. Gerade deswegen ist der DHB überzeugt, durch eine größere Aufmerksamkeit dafür zu sorgen, das wirtschaftliche Umfeld für den Frauen-Handball gemeinsam mit der Handball-Bundesliga Frauen schrittweise weiter zu professionalisieren.“