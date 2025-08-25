Finanzen außer Kontrolle: Abfindung verjubelt und offene Rechnungen – Junge Frau steckt in Schuldenfalle

Wenn Rainer Bauer von der Diakonischen Bezirksstelle Marbach Frauen und Männer in seinem Büro am Bahnhof empfängt, wachsen vielen die Schulden bereits über den Kopf. Mit den Betroffenen arbeitet Bauer als Allererstes an einem Haushaltsplan. Die goldene Regel für ein gesundes Wirtschaften lautet dabei: Die Fixkosten für Miete, Lebensmittel und Co. sollten maximal die Hälfte des Einkommens verschlingen. 30 Prozent können nach Lust und Laune verwendet werden, 20 Prozent werden am besten auf die hohe Kante gelegt.