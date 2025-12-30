Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.
30.12.2025 - 14:35 Uhr
Frankfurt/Main - Am letzten Börsentag des Jahres hat der deutsche Aktienmarkt ein starkes Börsenjahr mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Der Dax stieg über die Marke von 24.500 Punkten und schloss 0,57 Prozent höher bei 24.490,41 Zählern - nur wenig unter dem Allzeithoch von Oktober.