Im Kreistag Ludwigsburg wird der Haushalt 2026 vorgestellt. Die Finanzen stimmen wenig optimistisch. Trotzdem werden die Kommunen nicht so stark zur Kasse gebeten wie befürchtet.
24.10.2025 - 20:21 Uhr
Waren das noch Zeiten: 240 Millionen Euro auf der hohen Kante und „nur“ 32 Millionen an Schulden. Es ist noch gar nicht lange her, dass der Landkreis Ludwigsburg finanziell richtig gut da stand. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Blatt komplett gewendet: Fast 150 Millionen Euro Schulden wird der Kreis Ende 2026 aller Voraussicht nach haben – bei Rücklagen von nur noch 72 Millionen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2026 hervor, den der Landrat Dietmar Allgaier (CDU) am Freitag im Kreistag vorgestellt hat.