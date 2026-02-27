Finanzen in Böblingen „Wann wussten Sie davon?“ – So reagieren die Stadträte
Böblingen steht finanziell deutlich schlechter da als angenommen. Das wurde am Mittwoch bekannt. Stadträte fragen sich: Warum erst jetzt?
Die Bombe ließ die Böblinger Rathausspitze am Mittwoch platzen: Der Stadt brechen die Einnahmen weg. „Die Haushaltslage verschärft sich deutlich“, sagte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) im Gemeinderat. So muss die Stadt laut dem Ersten Bürgermeister Tobias Heizmann zum einen 20 Millionen Euro für das Jahr 2025 zurückzahlen. Zum anderen falle die Prognose für 2026 schlechter aus als angenommen. In Summe rechnet die Stadt mit 40 Millionen Euro, die ihr nicht wie geplant zur Verfügung stehen. Das Haushaltsdefizit steigt damit auf 85 Millionen Euro.