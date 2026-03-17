Der Filderstädter Gemeinderat hat dem Doppelhaushalt 2026/27 auf den letzten Metern doch noch zugestimmt. Zuvor musste die Verwaltung Zugeständnisse machen. Details der Streichliste.
Zustimmung in letzter Sekunde: Der Filderstädter Doppelhaushalt für dieses und kommendes Jahr ist beschlossen. Mit nur zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat dem Zahlenwerk am Montag seinen Segen gegeben. Die Vorberatungen in drei Ausschüssen hatten anderes vermuten lassen. Dort war der Haushalt mehrheitlich abgelehnt worden. Bemängelt worden war insbesondere, dass die Stadt aus Sicht mancher Mitglieder zu wenig beschrieben hatte, wie sie den Haushalt konsolidieren will. Wäre der 1200-Seiten-Wälzer nun abermals durchgefallen, hätte die Stadtverwaltung von vorn beginnen müssen. In der Zwischenzeit wären keine Investitionen möglich gewesen.