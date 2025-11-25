Finanzen in Göppingen Stadt will 100 Stellen streichen
Die Göppinger Rathausspitze zieht angesichts explodierender Personalkosten die Notbremse. Fast jede zehnte Stelle in der Stadtverwaltung soll eingespart werden.
Die Göppinger Rathausspitze zieht angesichts explodierender Personalkosten die Notbremse. Fast jede zehnte Stelle in der Stadtverwaltung soll eingespart werden.
Die Rotstiftpolitik bei der Göppinger Stadtverwaltung geht an den Mitarbeitern nicht spurlos vorüber. „Bei der Betriebsversammlung in der vergangenen Woche, als wir über die Schritte informierten, war die Verunsicherung zu spüren“, sagte Oberbürgermeister Alex Maier unumwunden. Jetzt stellte er die Rosskur, die er für die Mitarbeiter plant, auch öffentlich vor: Derzeit habe die Stadt Göppingen 1055 Vollzeitstellen, die sich auf 1400 Mitarbeiter verteilen. In den kommenden vier Jahren sollen 100 Stellen wegfallen. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf das Riesenloch, das sich im kommenden und in den künftigen Haushaltsjahren auftut. Denn das Defizit wird unter anderem durch die Personalkosten verursacht. Die stiegen in den vergangenen fünf Jahren um 38 Prozent auf mittlerweile 75 Millionen Euro im Jahr. Verursacht wurde dieser Sprung durch die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, erklärte der Rathauschef. Zur Wahrheit gehört aber auch: Seit 2022 sind mehr als 100 Stellen hinzugekommen, und das, obwohl bereits für 2025 eine Stellen-Nullrunde beschlossen worden war.