Finanzen in Kornwestheim Trotz Sparzwang: PV-Förderung in Kornwestheim bleibt
Kornwestheim muss 7 Millionen Euro im neuen Haushalt einsparen. Das führt zu harten Einschnitten auch für Senioren. Welche Projekt trotz leerer Kassen angegangen werden.
Kornwestheim muss 7 Millionen Euro im neuen Haushalt einsparen. Das führt zu harten Einschnitten auch für Senioren. Welche Projekt trotz leerer Kassen angegangen werden.
Haushaltsberatungen sind für Stadträte eine sehr komplexe und anstrengende Sache. In diesem Jahr gilt das für die Beratungen in Kornwestheim ganz besonders, denn die Vorzeichen haben sich verändert.